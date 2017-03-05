Kazakistan, ilk kez Vietnam’a buğday ihraç ediyor

Son Dakika: Kazakistan, ilk kez Vietnam’a buğday ihraç ediyor

Kazakistan, ilk kez Vietnam’a buğday ihraç ediyor

Kazakistan'dan 720 ton buğday taşıyan yük treni Vietnam'ın Hoşimin limanına ulaştı.

Yük gemisine konan buğdaylar Çin'in Doğusunda yer alan Lianyungang limanı üzerinden gönderildi.

Kazakistan Hanoi Büyükelçisi Beketcan Cumahanov basına yaptığı açıklamada, KazakistanÇin-Vietnam lojistik koridorunun Güneydoğu Asya piyasasına yol açtığını ifade etti.

Yeni hattın Kazakistan'a Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerin mallarını taşıma imkanı sağlayacağını söyleyen Büyükelçi, “Bölge nüfusu 600 milyon. Sektör için büyük fırsatlar açılıyor” dedi.

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Projesine de değinen Cumahanov, “Horgos-Doğu Kapısı, Astana ve Çimkent şehirlerindeki lojistik merkezler ile Lianyungang limanındaki ortak hat Proje gelişimi sağlar” diye konuştu.

Vietnam, 80% tahıl ürünlerini ABD, Kanada, Arjantin ve Avustralya'dan ithal etmektedir.

DHA