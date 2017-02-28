Kazan dairesindeki yangında 1 işçi dumandan etkilendi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, bir işyerinin kazan dairesinde çıkan yangında, 1 işçi dumandan etkilenerek hastaneye keldırıldı.

Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan bir işmerkezinin kazan dairesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alınıp söndürdü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir çalışan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

DHA