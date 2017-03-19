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Mardin Haberi: Kazara kendini vuran genç polis, hayatını kaybetti

Kazara kendini vuran genç polis, hayatını kaybetti
17:2019 Mart 2017
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Kazara kendini vuran genç polis, hayatını kaybetti
Kazara kendini vuran genç polis, hayatını kaybetti

MARDİN merkez Artuklu İlçesi'nde, nöbet tuttuğu sırada tabancasının kazara ateş almasıyla vurulup ağır yaralanan polis memuru 23 yaşındaki Burak Fidan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Artuklu İlçesi Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan polis memuru Burak Fidan, dün gece saat 23.20 sıralarında nöbet tuttuğu sırada tabancasının kazara ateş almasıyla kendini vurdu. Ağır yaralanan Fidan, çağrılan ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fidan, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Fidan, hayatını kaybetti.

DHA

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