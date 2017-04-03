Kazayla kendini vuran memur hastanede öldü

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde, yeni aldığı tabancasını incelerken kazayla kendini vuran 47 yaşındaki İlyas Kalaycı, hastanede 1 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

Geçen 26 Mart'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobilinde oturan İlyas Kalaycı, iddiaya göre yeni aldığı tabancayı incelemeye başladı. Silahın kazayla ateş alması sonucu sağ baldırından yaralanan Kalaycı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta ve hastanede duran kalbi 2 kez çalıştırılan Kalaycı, dün yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kalaycı'nın atar damarı zarar gördüğü için çok kan kaybettiği öğrenildi.

Kalaycı için bugün ilçedeki Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. PTT'de memur olan evli ve 2 çocuk babası Kalaycı'nın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Beycuma Beldesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA