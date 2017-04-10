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Samsun Haberi: Kazayla kendini vuran Uzman Onbaşı, toprağa verildi

Kazayla kendini vuran Uzman Onbaşı, toprağa verildi

18:1510 Nisan 2017
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Kazayla kendini vuran Uzman Onbaşı, toprağa verildi
Kazayla kendini vuran Uzman Onbaşı, toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde tabancasını temizlerken kazayla kendini vurarak şehit düşen Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, bugün memleketi Samsun'un Bafra İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Beytüşşebap'ta silahını temizlerken şehit olan Karatut'un cenazesi uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan da karayolu ile Bafra İlçesi Sarıkaya Mahallesi'nde bulunan babasının evine getirildi. Türk bayrağına sarılı cenazenin araçtan indirilmesi sırasında baba Hasan Karatut ve anne Hülya Karatut gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri Aslı ve Celalettin Karatut ise tabut başına güçlükle ayakta durabildi. Şehidin cenazesi babasının evinde okunan Kuran-ı Kerim  ardından Balıklar Mahallesi Camii'ne getirildi.
Burada yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada ikindide  kılınan cenaze namazından sonra Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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DHA

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