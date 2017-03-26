Kazayla kendini vurdu, ağır yaralandı

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde 47 yaşındaki İlyas K., otomobilinde tabancasını kurcalarken kazayla kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilinde oturan İlyas K., iddiaya göre elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu sağ baldırından yaralandı. Silah sesini duyanların haber verdiği sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İlyas K., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta ve hastanede 2 kez duran kalbi çalıştırılan İlyas K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan İlyas K.'nın otomobilinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdüyor.

DHA