Kazdağları'ndaki yaban hayvanları için yem bıraktılar

ÇANAKKALE'de, 5 günden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nda aç kalan yaban hayvanları için bölgedeki çeşitli noktalara buğday, arpa, yulaf, mısır, yonca ve ot balyaları bırakıldı.

Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Sameteli, Yaykın, Karakoca, Yenice İlçesi'ne bağlı Çal ve Yukarı Karaaşık köylerinden toplam 40 avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci bölge yetkilileri, Kazdağları'ndaki yaban hayvanları için seferber oldu. 5 günden bu yana süren kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için bölgedeki 20 ayrı noktaya 500 kilo buğday, 300 kilo arpa, 300 kilo mısır ve 20 kilo yonca ile ot balyasından oluşan 4 traktör dolusu yem bırakıldı. Etkinliğe katılan avcılara Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri tarafından teşekkür belgesi verildi.

DHA