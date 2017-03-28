KCK/TM ana davasında 111 sanığa ceza, 43 sanığa beraat

DİYARBAKIR 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK/TM ana davasında yargılanan 111 sanığın 1 yıl 3 ay ile 21 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, 43 sanığın ise beraatine hükmetti.

Yaklaşık 7 yıldır devam eden, tümü tutuksuz 154 sanığın yargılandığı KCK/TM ana davasının karar duruşması bugün yapıldı. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan duruşmaya başka suçlardan tutuklu 19 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep ettiklerini söyledi. Sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme, müzakere için duruşmaya ara verdi. Kararın saat 16.00'da açıklanacağını duyuran mahkeme heyeti, saat 17.00'a kadar gelmeyince, sanık avukatları durumu protesto edip salonu terk etti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı avukatları telefonla arayıp, salona davet etti. Avukatların yeniden salona gelmesinin ardından, mahkeme başkanı tarafından 300 sayfalık karar tutanağı okundu. Mahkeme, dosyada yargılanan 43 sanığın beraatine hükmetti, 111 sanığın ise 'Terör örgütü yöneticiliği', 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Toplantı ve gösteri kanununa muhalefet' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 1 yıl 3 ay ile 21 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, 154 sanık hakkında tutuklama veya yakalama kararı verilmediğini de açıkladı.

Dosyada yargılanan sanıklar arasında bulunan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk'ü 'Toplanta ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme, sanıklardan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Anlı'nın ise, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle'yi 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Van eski bağımsız milletvekili Kemal Aktaş'ın ise 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 21 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Diyarbakır'un Sur ilçesi eski Belediye Başkanı Abdullah Demirtaş'a ise, 'Terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Siirt eski Belediye Başkanı Selim Sadak ve Batman eski Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan'ın da, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

DHA