Kedi köyüne 54 bin liralık ceza

ANTALYA'da, hayvansever Mehmet Orhan'ın kurduğu kedi köyünde gömülü 4 kedi ve 4 köpek ölüsü bulunmasının ardından 54 bin 600 liralık ceza kesildi.

İstanbul'dayken izlediği 'Mandıra Filozofu' filminden etkilenerek Antalya'ya yerleşen Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, Antalya Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ni (ASKODER) kurdu. Çift sonrasında Doyran'da kiraladıkları bir arazide kedi köyü kurdu. Kedi köyünde geçen hafta gömülü 4 kedi ve 4 köpeğin ölüsü bulunmasının ardından hayvanseverler arasında tartışma başladı. Candostları Koruma Derneği üyeleri kedi köyüne giderek, ölü hayvanları görüntüledi ve Mehmet Orhan hakkında suç duyurusunda bulundu. ASKODER Başkanı Mehmet Orhan, kedi köyünde yeteri kadar yer olmadığı için kedi şehrine taşınmaya karar verdiklerini belirterek, hayvanları taşıdıklarını söyledi. Kedi şehrine taşınırken kendilerine emanet bırakılan köpeklerin sahiplerine ulaşarak buradan almalarını istediğini anlatan Orhan, ölenlerin sahipleri tarafından alınmayan köpekler olduğunu kaydetti.

KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ

Kedi köyünün kurulu olduğu Doyran Mahallesi'nin Konyaaltı ilçesinde yer almasından dolayı Konyaaltı Kaymakamlığı şikayetler sonrasından devreye girdi. Kaymakamlık yetkililerinin araştırması sonucunda, Mehmet Orhan'a 5199 sayılı yasaya göre 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek'ten dolayı 54 bin 600 lira para cezası kesildi.

ÇİĞ ET YEMEDİK Kİ KARNIMIZ AĞRISIN

Mehmet Orhan, cezanın henüz kendisine tebliğ edilmediğini söyledi. Kedi köyü konusunda algı operasyonu yapıldığını dile getiren Orhan, “Çiğ et yemedik ki karnımız ağrısın. Sosyal medyada hakkımda sürekli yalanlar üretiliyor. Bu yalanları 430 sayfalık şikayet dilekçesiyle savcılığa verdik. Ceza konusunda da kaymakamlıktan henüz bana kimse ulaşmadı" dedi.

SAVCILIĞA DA BAŞVURDULAR

Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık ise Mehmet Orhan'ın para cezası dışında yargılanması konusunda dernek olarak savcılığa başvurduklarını söyledi. Orhan'ın kurmayı planladığı kedi şehrinde de aynı şeylerin yaşanmaması için gerekli yerlere başvurduklarını kaydeden Yanık, “Kedi köyü himayesinde bulunan 8 hayvanı gömülü, bir köpeği de canlı halde üzerine çalılar ile örtülmüş şekilde çöpte bulmuştuk. Bunun üzerine 2 hafta süren girişimlerimiz, İl Hayvan Koruma Kurulu denetim raporları ile birleştirildi ve cezalar imzalandı. Yargı yoluyla hem kendimizin hem de canlarımızın hakkını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

DHA