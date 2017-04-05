Kemal Kılıçdaroğlu ile 'evet' çadırındaki vatandaşlar arasındaki diyalog

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep Üniversitesi yakınındaki "Evet" çadırını ziyareti sırasında vatandaşlarla diyaloğu şöyle:

Çadırdakilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu çadırdakilere neden "evet" dediklerini sordu. Çadırdaki vatandaşlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'na,"Yüzde 68 evetle geliyoruz sizin içinde evet diyoruz. Burası üniversite çadırı, gençlik kolları burada önümüz açılsın istiyoruz. Genç biri olarak bende milletvekili olmak istiyorum, o yüzden bu yeni anayasaya evet diyoruz" yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu "evet" çadırındaki vatandaşlara "Biz ayrıca milletvekili sayısının 600 olmasını istemiyoruz, 440 yeter, 550 yeter" dedi. Vadandaşın yanıtı ise, "Nüfüs oranına baktığımız zaman daha önceki yıllarda 650 milletvekili olmuş" ifadeleri oldu. Kılıçdaroğlu," Yok 650 hiç olmadı, bize göre 600 fazla ama size göre makul olabilir,bunu oturup tartışabiliriz" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet" çadırındaki vatandaşlara neden "hayır" denmesi gerektiğini anlattı. Evet çadırındaki bir vatandaşın, 'ama bizi niye hayır dediğiniz için ikna edin sayın başkanım, Başbakanlık fuzili' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu: " Söyleyeyim, Başbakanlık kalkmamalı. Olur mu Fuzili yani size göre fuzuli ama bize göre kalkmamalı" dedi.

DHA