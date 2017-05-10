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İstanbul Haberi: Keman kutusunda kalaşnikof tüfek bulundu, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı yapıyordu

Keman kutusunda kalaşnikof tüfek bulundu, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı yapıyordu

19:3710 Mayıs 2017
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Keman kutusunda kalaşnikof tüfek bulundu, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı yapıyordu
Keman kutusunda kalaşnikof tüfek bulundu, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı yapıyordu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri dün Suriye'de mayına basarak ölen terör örgütü Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG)'ün kurucu lideri Ulaş Bayraktaroğlu'nun ölümünü bahane ederek güvenlik güçlerine yönelik eylem yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri, aynı yapı içinde bulunan Serdar V.'nin eylem yapacağını belirleyerek operasyon düzenledi. 
TEM Özel Tim ekipleri, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Serasker Caddesi Ziyabey Sokak'ta bulunan işyerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir keman kutusunda 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. TEM ekipleri Serdar V.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Serdar V.'nin Vatan Caddesi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. 

DHA

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