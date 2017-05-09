Kemer Belediye Başkanı Gül, CHP'ye geçti (2)

HAVALİMANINDA KARŞILAMA

Ankara'daki CHP grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti rozeti takmasının ardından Kemer'e dönen Belediye Başkanı Mustafa Gül, Antalya Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Eşi Neşe Gül ve çocukları İsmail ile Lavin de Başkan Gül'ü karşılamak için havalimanına geldi. Başkan Gül daha sonra konvoy eşliğinde Kemer'e geçti.

‘HER ŞEY ÇOK TESADÜF DEĞİL'

İlçede 9 Mayıs Rus Zafer Bayramı'nın kutlandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa katılan Mustafa Gül, burada açıklama yaptı. Başkan Gül, “Rus pilotun eşine ev verdik diye MHP'den ihracımız istendi. Rusların Zafer Günü'nü kutladığımız bu günde CHP'ye kaydımız yapıldı. Tabi ki Rusya bizim için çok önemli turizm merkezlerinden bir tanesi, özellikle Kemer için önemli merkezlerden bir tanesi. Demek ki her şey çok tesadüf değil. Bir taraftan Rusların özel bir şeyi için ihracınız isteniyor ve bir taraftan da Rusların özel bir gününü kutladığımızda partiye üyeliğimiz yapılıyor” dedi.

‘ÖNEMLİ GÜNÜMÜZDE MUTLU ETTİLER'

Kendisine bu onuru yaşattığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Başkan Gül, “Bu konuma beni getirdiği için önce Kemer halkına teşekkür ediyorum. Bize bu günü yaşatan Kemer ilçe örgütümüze, ilçe başkanımıza, yöneticilerine, Antalya il başkanlığına, yönetimine, özellikle Muratpaşa belediye başkanımıza, milletvekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza ve genel başkanımızla zaten perşembe günü görüşmüştük, önemli günümüzde bizi böyle mutlu ettiler. Biz de Kemerlilerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

DHA