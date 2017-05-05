Kemeraltı Çarşısı'na modern tuvalet

İZMİR'deki Kemeraltı Çarşısı'nda, Ahmet Gül ile Ali Kanat isimli iki girişimci tarafından, içinde klasik müzik çalan, modern bir tuvalet hizmete açıldı.

Her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıllardır süren tuvalet yokluğu krizine iki girişimci el attı. İkisi de üniversite mezunu Ahmet Gül ile Ali Kanat, Yunan ve Roma mitolojisinde sağlık ve temizlik tanrıçası olarak bilenen 'Hygiena'nın adıyla, tarihi çarşıdaki Birinci Beyler Sokağı'nda, modern bir tuvaleti hizmete soktu. İçinde televizyon ekranlı müzik sistemi de bulunan 75 metrekare alandaki tuvalette ihtiyaçlarını giderenler, Beethoven, Mozart'ın bestelerini, klasik müzik eserlerini dinleme fırsatı buluyor. Ayrıca bu modern tuvalette kadınlar için özel makyaj aynası da bulunuyor. Bu modern tuvaleti kullananlardan 1.5 TL ücret alınıyor.

Ortağı Ahmet Gül ile birlikte yeni bir proje geliştirme düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Ali Kanat, 'Araştırmalarımızda tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın en büyük eksiklerden birinin modern bir tuvalet olduğunu gördük. Biz de turistik çarşıya bu konuda bir saygınlık kazandırmak istedik. Esnafla, alışverişe gelenlerlede konuştuk, çoğunluk yeterli otopark ve hijyenik sağlıklı bir tuvalet olmadığı için AVM'leri tercih ettiklerini söyledi' dedi.

Bunun üzerine kısa sürede modern bir tuvaleti hayata geçirdiklerini ve çarşının yüz akı olduklarını belirten Kanat, 'Tuvalete gelen İzmirliler ile yerli ve yabancı turistlerden övgüler alıyoruz. Bizden izin isteyip görüntü ve çekerek, facebook'ta paylaşanlar var. Temizlik ve hijyene çok önem veriyoruz. Bu nedenle modern WC'ye Yunan ve Roma mitolojisinde sağlık ve temizlik tanrıçası olarak bilenen Hygiena'nın adını verdik. Büyüklerin yanında çocuklar için de ayrı bir bölüm yaptık. Gelenler, içinde televizyon ekranlı müzik sistemi de bulunan modern tuvalette müşteriler ihtiyaçlarını giderirken, Beethoven, Mozart bestesi klasik eserleri dinleme şansına sahip oluyor' diye konuştu.

DHA