Kemer'de hamam alev alev yandı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde tek katlı hamam, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevler 6 itfaiye aracının 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.

Kemer merkez Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi'ndeki faal durumdaki 'Jumanji Hamam' adlı tek katlı binada, saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis caddeyi trafiğe kapatırken, 6 itfaiye aracıyla yangına müdahaleye başlandı. İçeride bir kişi olduğu söylentisi üzerine pencereler kırıldı. Olay yerine gelen adı açıklanmayan işletme sahibi içerde kimse olmadığını söyledi.

Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Bölge sakinleri yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle korku yaşadı. Bina yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.

DHA