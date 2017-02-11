Kemer'in 'Garip'i Haydar Sırça, kulübede ölü bulundu

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde sokakta yaşayan ve 'Garip' adıyla tanınan 53 yaşındaki Haydar Sırça, soğuk havada kalması için izin verilen taksi durağına ait kulübede ölü bulundu.

Kemer Merkez Mahallesi'ndeki Favori Taksi Durağı'na ait kulübede kalan Haydar Sırça, durakta çalışan esnaf tarafından saat 09.30 sıralarında hareketsiz yatarken bulundu. Gelen sağlık ekipleri Sırça'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının incelemesi sonucu Sırça'nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Haydar Sırça'nın sokakta yaşadığı ve bölgede 'Garip' adıyla tanındığı belirtildi. Taksi durağı esnafının Haydar Sırça'ya, soğuk hava nedeniyle durağın yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunan ve dinlenme amacıyla kullanılan kulubüde kalmasına izin verdiği kaydedildi. Çevredeki esnafın, Sırça'ya bu süreçte yiyecek ve içecek de verdiği belirtildi.

DHA