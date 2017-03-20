Kendine zarar veren genci, itfaiye merdiveniyle eve giren polis ikna etti

Fatih KARAÇALI/ ADANA, (DHA)ADANA'da tartıştığı ağabeyinin özür dilemesini isteyen 26 yaşındaki Ali U., kendini eve kilitledi. Satırla kendine zarar veren Ali U.'yu itfaiye merdiveniyle eve giren polisler ikna edebildi.

Namık Kemal Mahallesi'nde oturan Ali U., dün polis memuru ağabeyi B.U. ile tartıştı, evi terk etti. Bugün sabah ağabeyi göreve gittikten sonra eve döndü. Eve giren öfkeli genç, tek katlı evin damındaki çiçek saksıları ve bisikleti sokağa fırlattı. Ali U., eline aldığı satırla da kendine zarar vermeye başladı. İhbar üzerine eve gelen polislere direnen Ali U., sokak kapısının arkasına eşyaları yerleştirerek barikat kurdu. Polislerin ikna etmeye çalıştığı Ali U., ağabeyinin eve gelip kendisinden özür dilemesini istedi.

Polis, itfaiyenin merdiveni ile dama çıkıp oradan eve girerek Ali U.'yu ikna etti. Ali U., tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA