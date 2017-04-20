Kendini astı, cebinden 'işsizlik intiharı' notu çıktı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, iple kendini ağaca asarak yaşamına son veren 24 yaşındaki Murat Akar'ın cebinden, 'Parasızlık ve işsizlik yüzünden intihar ettim' yazılı not çıktı.

İlçedeki Şeyh Şükrü Mezarlığı yakınlarındaki bir bahçede Murat Akar, iple ağaca asılı olarak ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede Akar'ın cebinde, 'Parasızlık ve işsizlik yüzünden intihar ettim' yazılı kağıt bulundu. Cansız bedeni ağaçtan indirilen Murat Akar'ın, bu sırada cep telefonu çaldı. Telefona cevap veren polis, durumu kardeşine güçlükle anlattı. Murat Akar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ön otopsinin ardından detaylı otopsi icin Akar'ın cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürerken, Murat Akar'ın askerlik dönüşü iş bulamadığı, anne-babası ve biri böbrek hastası iki kız kardeşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

DHA