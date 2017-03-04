Kendini ihbar etti: Bomba ihbarcısı eski hava korsanı Rus çıktı

– İsveç Arlanda Havalimanı’nda kalkış için hazırlanan yolcu uçağına cuma akşamı bomba ihbarı yaparak uçağın boşaltılmasına sebep olan ihbarcı Rusya vatandaşı eski hava korsanı çıktı.

KENDİ KENDİNİ İHBAR ETTİ

Geçmişinde birçok asılsız bomba ihbarı ve uçak korsanlığı suçu bulunan 50 yaşlarındaki Rus vatandaşı İsveç’in Aftonbladet gazetesi ile ilişkiye geçerek Thai Airways uçağına bomba ihbarı yapan kişinin kendisi olduğunu, ihbarı Amsterdam’daki Schipol Havalimanı’ndan telefon ederek yaptığını söyledi.

‘‘AMACIM TUTUKLANIP İSVEÇ ADALETİ İLE HESAPLAŞMAK’’

Bomba ihbarcısı Rus, amacının tutuklanarak İsveç adaleti ile hesaplaşmak olduğunu söyledi. İhbarcı Hollanda polisine teslim olacağını belirterek ‘‘Amacım İsveç’e iade edilmek. Çünkü adalet istiyorum. Bu bir protesto eylemidir’’ diye konuştu.

1993’TE RUS UÇAĞINI KAÇIRMIŞ

Adı geçen asılsız bomba ihbarcısı 1993 yılında üzerindeki iki el bombası ile Rus iç hatlar uçağını ABD’ye kaçırmak istemiş, yakıt ikmali için indiği İsveç’te pazarlık sonucu teslim olmasının ardından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Rusya’ya iade edilmişti.

‘Havacılık Maceraları’ bununla sona ermeyen bomba ihbarcısı ilk önce 2014 yılında İsveç’te bir uçağa asılsız bomba ihbarı yapmaktan hapse mahkum olmuş, 2015 yılında bir SAS uşağına daha asılsız bomba ihbarı yapmasının ardından da dokuz ay hapse, İsveç’ten sınır dışı edilmeye ve ömür boyu İsveç’e girme yasağına mahkum edilmişti.

Basına röportaj veren Rusya vatandaşı asılsız bomba ihbarcısı Şubat ayı sonlarında İsveçli yetkililerine içinde bir takım suçlamaların olduğu bir mektup göndermiş. Mektupta İsveç’teki mahkumiyet kararına aykırı olarak 2 ay fazla hapiste tutulması nedeniyle kendisinden özür dilenmesini istemiş.

“İSVEÇLİ MAKAMLAR BİR CEVAP VERMEK ZORUNDALAR”

Bomba ihbarcısı son eylemini İsveçli makamlardan cevap alamaması nedeniyle gerçekleştirdiği belirterek ‘‘İsveçli makamlar bir cevap vermek zorundalar’’ diye konuştu.

Mahkum olduğu 2014 yılındaki kararda mahkemenin asılsız ihbarcının eylemlerini değerlendirdiği metinde ‘‘Şahsın, İsveç’te daimi oturma izni alamaması durumunda benzer eylemlerde bulunacağı açıktır. Sınır dışı edilmemesi durumunda ise benzer eylemleri tekrarlamasına bir neden görülmemektedir’’ diye yazdığı ortaya çıktı.

Önceki geceki asılsız bomba ihbarının doğrudan Hollanda polisine yapıldığı, Hollanda yetkililerinin İsveç polisi ile ilişkiye geçmesinin ardından kalkış için piste yönelen uçağın geri döndürülerek boşaltıldığı öğrenildi.

Thai Airways uçağının 24 saatlik gecikmesine neden olan asıl ihbar nedeniyle şu ana kadar gözaltına alınan olmadı.

DHA