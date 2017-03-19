Kerkük Valisi Kerim: Kürdistan bayrağı İstanbul ve Ankara'da göndere çekiliyorsa, Kerkük'te neden çekilmesin

IRAK'ın Kerkük kenti Valisi Necmettin Kerim'in geçen hafta aldığı ve Irak Türkmen Cephesi'nin tepkisine neden olan Irak Bölgesel Kürt yönetimi bayrağının resmi kurumlara asılması kararı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kerim, "Kürdistan bayrağı Türkiye'de, İstanbul ve Ankara'da göndere çekiliyorsa Kerkük'te neden çekilmesin" dedi.

Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, bugün Irak Kürdistan Yurseverler Birliği Kerkük Sorumlusu Aso Mamend'in ziyareti sonrası basın toplantısı düzenleyen Kerkük Valisi Necmettin Kerim, gazetecilerin Türkmenlerin karara yönelik tepkileri ve Bağdat'ta bazı tarafların görevden alınma istekleri yönünde yöneltilen soruyu yanıtladı.

Irak Kürdistan Yurseverler Birliği mensubu olan, kendisinin göreve gelmesinin veya görevden alınmasının özerk yönetimin yetkisinde olduğunu söyleyen Vali Necmettin Kerim, "Kürdistan bayrağına karşı tepki de yerinde bir tepki değil. Biz İl Meclisi'nin bir an önce bu kararı oylamaya sunup, hayata geçirmesini umuyoruz ki burada uygulamaya geçilsin. Kürdistan bayrağı Türkiye'de, İstanbul ve Ankara'da göndere çekiliyorsa Kerkük'te neden çekilmesin" dedi.

Kerkük Valisi Necmettin Kerim’in bayrak ile ilgili kararı üzerine Irak Parlamentosu’nda bulunan Kerkük temsilcisi Türkmen parlamenterler, basın toplantısı düzenleyerek karara karşı çıkmış, Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin duruma müdahale etmesini istemişlerdi.

DHA