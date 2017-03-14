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Edirne Haberi: Keşan’da 62 gram bonzaiye 2 tutuklama

Keşan’da 62 gram bonzaiye 2 tutuklama
12:0814 Mart 2017
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Keşan’da 62 gram bonzaiye 2 tutuklama
Keşan’da 62 gram bonzaiye 2 tutuklama

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde polis tarafından bir evde yapılan aramada 62.65 gram bonzai ele geçilirken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Yenimescit Mahallesi Koru Sokak’taki bir eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada kömürlük olarak kullanılan bölüme saklanmış, 62.65 gram bonzai ele geçirildi. Polis uyuşturucu sattıkları tespit edilen Ü.S. ve Z.S.’yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA

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