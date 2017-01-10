Keşan’da kar yağışı etkisini arttırdı

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye’yi Yunanistan’a bağlayan İpsala Sınır Kapısı ile Keşan arasındaki yolda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Keşan’da öğle saatlerinde kar yağışı etkili olurken, trafikteki sürücüler kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda güçlükle ilerledi. Keşan Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu şehir merkezinin ana arterlerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan Keşan’da kartpostallık görüntüler de oluşurken bazı çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye’yi Yunanistan’a bağlayan İpsala Sınır Kapısı ile Keşan arasındaki yolda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücüleri uyararak, zincir takmayan araçların ilerlemelerine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise Keşan-İpsala, Keşan-Edirne, Keşan-İstanbul ve Keşan-Gelibolu karayollarında küreme ve buzlama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA