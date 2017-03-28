Keşan’da orman yangını

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Keşan’a bağlı Danişment ile Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’ne bağlı Yaylagöne köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı iddia edilen yangına, ihbar üzerine gelen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin çabasaıyla büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 1.5 dönüm ormanlık arazi zarar gördü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA