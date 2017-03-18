Keşan'da şehit oğlunun yanan evi yenilendi

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen şehit oğlunun evi, Yunanistan’ın İskeçe Müftülüğü’nce bağışlanan parayla yenilendi. Yaklaşık 3 aydır komşularında kalan aile, yenilenen evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde vatanı görevini yaparken 25 Ağustos 1996 tarihinde şehit olan Hakan Korkmaz'la aynı adı taşıyan oğlu Hakan Korkmaz'a ait Keşan’ın Yenimescit Mahallesi’ndeki evlerinde geçen yıl aralık ayında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın söndürülürken evde büyük çapta hasar oluştu, eşyalar kullanılmaz hale geldi. Türk Kızılayı Keşan Şubesi, İskeçe Müftülüğü'nün bağışladığı parayla şehit ailesinin evini bakım ve onarımdan geçirerek, eşyaları yeniledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102’nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehit ailesine, yenilenen evin anahtarı törenle teslim edildi. Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkan Vekili Cengizhan Aktan, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, Türk Kızılayı Keşan Şubesi Başkanı Vedat Koyuncu, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ile vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılayı Keşan Şubesi Başkanı Vedat Koyuncu, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirterek, "Ev tamamen yanmıştı. Beyaz eşyanın tamamı yanmıştı. Tamamen yenileyerek şehit ailesine teslim ediyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan da "Böyle anlamlı bir günde şehit ailesinin yanında olmak önemli. Onlar bizim kutsal emanetlerimiz. Onların yanında olmak bizlere gurur veriyor. Onlar bu ülke için canlarımızı vermişler, biz de elimizden geldiği kadar bize emanet bıraktıkları ailelerine destek olmak için buradayız" dedi

Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez de, Türk Kızılayı ve İskeçe Müftülüğü’ne minnettar olduklarını söyledi.

KOMŞULARINDA KALIYORLARDI

Şehidin oğlu Hakan Korkmaz ise eşi ve 1.5 yaşındaki oğluyla yaklaşık 3 aydır komşularında kaldıklarını belirterek, Türk Kızılayı ve İskeçe Müftülüğü’ne yardımlarından dolayı teşekkür etti. Evin anahtarı okunan duaların ardından Keşan Kaymakamı Nuri Özder tarafından Hakan Korkmaz’a teslim edildi.

DHA