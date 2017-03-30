KESK'in valilik önündeki eyleminde polis ve göstericler arasında arbede

İSTANBUL Valiliği önüne gelen, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikaların üyeleri, OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) çalışanların kamudan ihraç edilmesini protesto etti. İşten atılan KESK üyelerinin tekrar işe iade edilmelerini talep etti.

POLİS VE GRUP ARASINDA ARBEDE

İstanbul Valiliği yakınında toplanan ve valilik önünde oturma eylemi ile basın açıklaması yapmak isteyen yaklaşık 50 KESK üyesi polis tarafından durduruldu. Valiliğin yaklaşık 200 metre yakınında çevik kuvvet ekipleri tarafından durdurulan grup üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Grubun geçişine izin verilmezken, çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla grubu itmeye başladı. Yaşanan arbedenin ardından bir kişi, polis tarafından kimlik kontrolü yapılması için gruptan uzaklaştırıldı. Kimlik kontrolünün ardından bu kişi serbest bırakıldı.

TOPLANAN İMZALAR VALİLİĞE VERİLDİ

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde KESK üyelerinin işe geri dönmeleri için açılan imza kampanyasında toplanan imzalar valiliğe verildi. Grup içinden 3 kişi toplanan imzaları valiliğe bırakırken diğer grup üyeleri oturma eylemi yaptı.

1 SAAT OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Yaklaşık 1 saatlik oturma eylemi ve yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

DHA