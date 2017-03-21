Kesme çiçek yatırımında Hollanda tedirginliği

ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Hollanda ile yaşanan kriz nedeniyle, 2023 yılına kadar toplam 500 milyon dolarlık ihracatı hedefleyen yatırımlar için görüştükleri 30 Hollandalı firmanın, projelerden vazgeçmek üzere olduğunu söyledi.

Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle 2016 hedefini tutturamayan çiçekçilik sektörü, Hollanda krizinin ardından 2017 yılı hedefleri için endişeli. Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine süs bitkisi ihraç eden çiçekçilik sektörü, gelişmeleri yakından takip ediyor.

'KURTARICI DEDİĞİMİZ HOLLANDA İLE KRİZ YAŞIYORUZ'

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, 2016 yılında yüzde 20'lik hedeflerinin Rusya krizi nedeniyle yüzde 5'lerde kaldığını söyledi. 10 milyon dolarlık ihracat hacminin Rusya krizi nedeniyle bu ülkede 50 bin dolarda kaldığını belirten Bağdatlıoğlu, “Rusya'da kaybettiğimiz pazarı Avrupa ülkelerinde kullandık. Şimdi de 'kurtarıcı' dediğimiz Hollanda'da ile kriz yaşıyoruz" dedi.

30 HOLLANDALI FİRMA KARARSIZ

Türk çiçekçiliğinin geleceği için Hollandalı 30 firma ile endemik bitkileri yetiştirip ihracatını Türkiye'den yapmak üzere önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Bağdatlıoğlu, kriz nedeniyle projenin iptal edilmek üzere olduğunu söyledi. Siyasilerin bugünlerde söylediklerine çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bağdatlıoğlu, şöyle konuştu:

“2023 yılına kadar 500 milyon dolarlık hedefler için Hollanda ile yaptığımız projeler vardı. 19 Mayıs'ta 30 Hollandalı firma ile bir çalışmamız vardı. Bu çalışma ile burada ürünler yetiştirip 2 yıl içinde Hollanda'ya ihraç edilecekti. Bir değerlendirme görüşmesi yapacaktık, ancak dün aldığımız bir habere göre iptal etmek istiyorlar. 'Türkiye'de acaba bizi istiyorlar mı' diye bir korkuya kapıldılar. Biz hemen cevap verdik, bunun siyasi bir kriz olduğunu ve ticaretin devam etmesi gerektiğini söyledik" dedi.

Siyasilerin yapıcı konuşmalarından umutlu olduklarını belirten Bağdatlıoğlu, Hollanda'nın sırt çevrilemez bir ülke olduğunu söyledi. Ülke çıkarlarının önemli olduğunu, ancak ticaretin de önemli olduğunu söyleyen Bağdatlıoğlu, krizin sona erdiği ve normale dönüldüğüyle ilgili gelecek haberi beklediklerini kaydetti.

'RUSYA PAZARINI KAPTIRDIK'

Rusya ile suların durulduğu ve pazarın yeniden açıldığına tam olarak sevinemediklerini belirten Bağdatlıoğlu, geçen 1 yıllık sürede Rusya pazarını Azerbaycan ve komşu ülkelere kaptırdıklarını söyledi. Pazarın eski halini alması için çok çalışmaları gerektiğini de aktaran Bağdatlıoğlu, “Yeni pazarlar için çalışmamız gerekiyor. Fuarlara gitmemiz ve yüzde 40-50 daha fazla efor harcamamız lazım. Rusya ile kriz yaşadığımızda Almanya, Hollanda ve diğer ülkelere ürünlerimizi gönderdik" dedi.

26 Mart'ta kutlanacak 'İngiliz Anneler Günü' hazırlıklarının devam ettiğini belirten Bağdatlıoğlu, 50 milyon dallık ihracatı tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

DHA