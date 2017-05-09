Kesmek için çıktığı kavak ağacında mahsur kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçesi'nde 26 yaşındaki Hacı Ünsal, çıktığı kavak ağacında kestiği parça ile ağaç arasında sıkışarak mahsur kaldı. Kolu kırılan Ünsal, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Ericek Mahallesi'nde meydana geldi. 18 metrelik kavak ağacına çıkan Hacı Ünsal, 15'inci metreye geldiğinde ağacın üst kısmını kesmeye çalıştı. Bu sırada Hacı Ünsal, kopan parça ile ağaç arasında sıkıştı. Arada kalan kolu da kırılan Ünsal'ı kurtarmak çevredekilerin çabası yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istendi.

Yaklaşık iki saat ağaçta mahsur kalan ve acı içinde kıvranan Hacı Ünsalı'ı kurtarmak için Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi ileri düzey kurtarma ekibi ile ambulans olay yerine sevk edildi. İtfaiye erlerinin dağcılık malzemeleri kullanarak 40 dakika süren bir çalışma sonunda yanına ulaştığı Ünal, halat yardımıyla aşağıya indirildi.

Hazır bekleyen ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hacı Ünsal, daha sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

DHA