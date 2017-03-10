KHK ile ihraç edilen memurlara müdahale

KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen memurlar, işsizlik ödeneği almak için İŞKUR İl Müdürlüğü'ne girmek istedi. İl Müdürlüğü'ne toplu olarak giriş yapamayacakları konusunda uyarıda bulunan polis ile grup arasında önce arbede çıktı. Polis, biber gazı ile gruba müdahale etti.

Aralarında İŞKUR çalışanlarının da bulunduğu KESK Ankara Şubeler Platformu üyeleri, kamudan ihraç edilen memurlara işsizlik ödeneği verilmesi talebiyle İŞKUR İl Müdürlüğü'ne başvuru yapmaya gitti. İhraç edilen İŞKUR çalışanlarının il müdürlüğüne girişi polis tarafından engellendi. Kısa süreli oluşan arbedenin ardından polis, gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından grup ile polis arasında anlaşma sağlanması üzerine ihraç edilen memurlar, bireysel olarak başvuru yapmak üzere İŞKUR İl Müdürlüğü'ne giriş yaptı.

DHA