Kiev'de işadamına silahlı saldırı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde bir işadamı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Aleksandr Ryajev adlı Odessalı işadamı, Kiev'in merkezindeki Gorkovo (Antonoviç) Caddesi'nde Mercedes marka otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ryajev'in araçta bulunan beş ve sekiz yaşlarındaki çocukları da olayda hafif yaralandı. Saldırgan kayıplara karıştı.

Restoran işletmeciliği yapan Ryajev'in kumara düşkün olduğu ve 2014 yılından bu yana 500 bin dolardan fazla kumar borcu bulunduğu iddia edildi.

Emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, işadamının Moskovalı ortaklarının yatırdığı parayı kumarda kaybettiği, bu nedenle öldürülmüş olabileceğini öne sürüldü.

Ryajev'in daha önce bir süpermarketin ve plajın hileli işlemler yoluyla zorla ele geçirilmesi olaylarına da adının karıştığı belirtildi.

DHA