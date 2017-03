Kılıçdaroğlu, Adana'da (3)

HAYIRLARI ÇOGALTACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Bey ve Barbaros Mahalle Merkezi'nin açılışında yağmura karşın büyük bir kalabalık toplandı. CHP'li başkanların yönettiği belediyelerdeki uygulamaları anlatan, Seyhan Belediyesi'nin de bu örnekleri ortaya koyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, referandumda 'hayır' oylarının artırılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye bulunduğu konum itibariyle sayılı ülkedir. Kendi bölgesinde en güçlü devlettir. Avrupa Birliği üyesi olmak için müracaat eden 1960'tan beri bekleyen ülkedir. Biz kendi ülkemizde insan haklarını ve demokrasiyi geliştirmek istiyoruz. Medya özgürlüğü istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Her evde tencere kaynasın huzur barış olsun istiyoruz. Kimliklerimiz, görüşlerimiz, yaşam tarzımız farklı olabilir ama bu ülkede barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde referandum süreci var. Sandıkta oylarımızı kullanacağız. Hayırlarımızı çoğaltacağız, buna inanıyorum."

"HOLLANDA İLE İLİŞKİYİ ASKIYA ALIN"

Hollanda ve Almanya'da, Türk bakanlara karşı getirilen yasakları eleştiren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyledim. Diplomatların dokunulmazlığı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları Almanya'ya, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa, kabul edilemez. Buna karşı her türlü tepkimizi gösteriyoruz ve göstereceğiz. Hükümete çağrıda bulunuyoruz. Lafta peynir gemisi yürümez. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, bakan, kendi büyükelçiliğine gidemiyorsa Hollanda'yla ilişkilerimizi askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz. Almanya'da bizim bakanlarımıza engel çıkarıyorlar. Çağrıda bulunuyoruz Hükümete. Almanya bizim bakanımızı sokmuyorsa, Alman askerlerinin bizim İncirlik'te ne işi var. İsrail gibi olmasın, Rusya gibi olmasın. Gidip sonra özür dilemeyelim. Söz söylüyorsan arkasında duracaksın. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yurt dışına gidecek tüm milletvekillerimize gitmeyin dedik. Türkiye büyük ülkedir. Büyük ülke olmanın kurallarını yerine getirme zorundadır. İktidara çağrımızdır. Bu işin referandumla bir ilgisi yok. Bu iş milli bir iştir. Sağcısı, solcusuyla Türkiye'nin çıkarlarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Biz bu görevi yerine getirmeye hazırız."

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından tesisin açılışın yaptı.

DHA