Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği sorunları çözmüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa değişikliği getirdik diyorlar. Ben çıktım dedim ki; Kaç tane başkan yardımcısı olacak 10 tane mi, 20 tane mi, 50 tane mi, 100 tane mi Kaç tane olacak Sayı belli değil. Şimdi diyorlar ki 1, 2, bilemedin 3 olacak. Nerede yazıyor Yok" dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Şadırvan Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu Sivrihisarlılar ile beraber olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

'SABAH, ÖĞLE, AKŞAM, İKİNDİ KILIÇDAROĞLU'

Türkiye'de herkesin iş ve aşının olmasını istediklerini söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bu güzel ülkede beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu güzel ülkede bereket olsun, hep birlikte düşüncelerimizi rahatlıkla açıklayalım, hep birlikte kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bunların olmasını en büyük gerekçesi, güvencesi bir anayasadır. Özgürlükçü bir anayasadır. Herkesin hakkını teminat altına alındığı bir anayasadır. Bizim haklarımız nasıl teminat altına alınır Bir anayasayla. Önümüze bir anayasa değişikliği getirdiler. Diyorlar ki 'Buna evet oyu verin.' Biz de şunu söylüyoruz. Vatandaşa diyorsunuz ki; Evet oyu ver. O zaman 'Çıkın vatandaşa neden evet oyu vereceğini anlatın' diyoruz. Neden evet oyu verecekler Vatandaş da bunu dinlesin. Bunu yapmıyorlar. Bunu söylemiyorlar. Ya ne yapıyorlar Sabah Kılıçdaroğlu, öğle Kılıçdaroğlu, akşam Kılıçdaroğlu, ikindi Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar benimle hesabınız varsa sizin istediğiniz bir televizyon kanalında oturalım konuşalım. Hesaplaşalım itirazım yok. Ama mesele memleket meselesi kardeşim, mesele başka."

"BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SORUNLARI ÇÖZMÜYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin sorunlara çözüm getirmeyeceğini savundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Ben şimdi size samimi olarak soruyorum. Ve iktidar sahiplerine de soruyorum. Buna evet diyen vatandaşlara da diğer siyasi liderlere de soruyorum. Bu anayasa değişikliği işsizlik sorunun çözecek mi çözmeyecek mi Ben de biliyorum ki çözmeyecek. Peki bu anayasa değişikliği bütün komşularımızla bir barış havası estirmesine vesile olacak mı olmayacak mı (Kalabalık Hayır) ben de biliyorum olmayacak. O zaman bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar Bu anayasa değişikliği çiftçinin mazotunun fiyatını düşürecek mi Bu anayasa değişikliği terörü bitirecek mi Bu anayasa değişikliği dolardaki artışı durduracak mı Bu anayasa değişikliği her eve huzur her eve bereket getirecek mi Bu anayasa değişikliği işgal edilen 18 adamızın geri alınmasını sağlayacak mı Bu anayasa değişikliği demokrasinin önündeki engelleri kaldıracak mı O zaman bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar Memleketin sorunun çözmüyor, işsizliği çözmüyor, çiftçinin sorununu çözmüyor, esnafın sorununu çözmüyor. Bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar"

"BAŞKAN YARDIMCISI SAYISI BELLİ DEĞİL"

Anayasa değişikliğinde başkan yardımcısı sayısının kaç olacağının belli olmadığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bununla ilgili yazılı bir şey göremediğini belirtti. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir anayasa değişikliği getirdik' diyorlar. Ben çıktım dedim ki kaç tane başkan yardımcısı olacak, kaç tane 10 tane mi 20 tane mi 50 tane mi 100 tane mi Kaç tane olacak Sayı belli değil. Şimdi diyorlar ki 1, 2, bilemedin 3 olacak. Nerede yazıyor bunu söyleyen kişiye Sivrihisar meydanından soruyorum. Anayasa değişikliğinde başkan yardımcısı en fazla 3 tane olacak diye bir cümle bir ifade varsa ben öğrenmek isterim. Baktım yok. Olur ya yanlış bakmış olabiliriz bir daha baktım gene yok, olur ya yine yanlış bakmış olabilirim yine baktım, anayasa hukuku hocasına sordum, 'Ya hocam benim görmediğim bir şeyi bunlar yazmış olabilir mi Biz bir hata yapmayalım sende bir bak buna' dedim. 'Yok' dedi. 'Emin misin', 'Vallahi yok' dedi. Şimdi olmayan bir şeyi varmış gibi millete satmaya çalışıyorlar. Diyorlar ya; 'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor' diye, siz doğruları söylemiyorsunuz. Anayasada ne 1, ne 2, ne 3, ne 5, ne 1000 başkan yardımcısı sayısı hiç yer almıyor. Kimin keyfine bağlı Bir kişinin keyfine, arzusuna bağlı. 1 kişi istediği kadar başkan yardımcısı tayin edebilecek, ister 50, ister 500. Demiyor ki efendim en fazla 3. Bundan sonra gelen adam diyecek ki 5, sonra gelen 50 ondan sonra gelen adam diyecek ki 1500. Sınır var mı Yok o nedenle söylüyorum. Millete doğruları söylemiyorlar. Doğru ifade etmiyorlar; Peki bakan sayısı kaç olacak o da belli değil. Kimler bakan olacak Belli değil. Kim belirleyecek Bir kişi belirleyecek. Bir kişi karar verecek. Size samimi bir soru, 1 kişi mi büyük, 80 milyon mu büyük 1 kişinin mi aklı yeter, 80 milyonun mu aklı yeter Her şeye bir kişi mi karar versin yoksa millet mi karar versin O zaman hayırlı bir iş yapacağız, güzel bir iş yapacağız. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Hep birlikte hayır oyumuzu bir bayram havası içinde kullanacağız ve evimize huzur içinde döneceğiz ve diyeceğiz ki demokrasiyi yok etmek istediler buna izin vermedik."

Kılıçdaroğlu, 'Hayır' denilerek çocukların geleceğini almak isteyenlere, birlikteliği bozmak, gerginlik yaratmak isteyenlere izin verilmeyeceğini vurgularken, "Hayır oyumuzu kullanarak hayırlı bir iş yaptık, buna izin vermedik diyeceğiz" diye konuştu.

"FRENİ OLMAYAN OTOBÜSE EVLATLARINIZI BİNDİRİR MİSİNİZ"

Anayasa değişikliğini freni olmayan otobüse benzeten Kılıçdaroğlu, annelere seslendiğini anlatırken "Sevgili anneler, babalar freni olmayan, bir otobüse evlatlarınızı bindirir misiniz Nereye gittiği belli olmayan bir trene çocuklarınızı bindirir misiniz Şimdi diyorlar ki freni, nereye gittiği belli olmayan bir trene 80 milyonu bindirip göndereceğiz. Nereye gideceği belli değil. Herkesin düşünmesi lazım. Sandığa giderken hepimizin sorumluluğu var. Benim de, tek tek hepinizin de sorumluluğu var. Kullanacağınız her hayır oyunun bu ülkenin geleceğine, bu ülke barışına, bu ülkenin demokrasisine, bu ülkenin huzuruna katkı yaptığını sakın unutmayın. Vereceğiniz her oy bu ülkenin hayrına olacaktır" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişinin ardından Türkiye'nin tek vücut olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hep beraber karşı çıktık. Hep beraber demokrasiyi savunduk. Birlikte savunmaya da devam edeceğiz" dedi. 16 Nisan'daki Anayasa değişikliği ile hakların sınırlandırılacağını öne süren Kılıçdaroğu, "Eğer bu anayasa geçerse bir kişiye OHAL ilan yetkisi veriyoruz bir kişiye. İstediği zaman OHAL ilan edebilecek. İstediği zaman her hangi bir işadamının mal varlığına el koyacak, arzu ettiği zaman muhtarların görevine son verecek. Arzu ettiği zaman muhtarlıkları kaldırabilecek, kapatabilecek" diye konuştu.

"SİVRİHİSAR DÜNYANIN MERKEZİ"

Nasreddin Hoca'nın Sivrihisar için 'Dünyanın merkezi burası' dediğini anımsatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sivrihisar milli kurtuluş savaşımızın da bir anlamda merkezidir. Sivrihisarlılar ne yapmışlar; Kurtuluş Savaşı sırasında tüm mal varlıklarını bir arada toplamışlar. 4 bin lira o yılın parası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir uçak satın almışlar. Uçağın adı ne biliyor musunuz Sivrihisar Tayyaresi. Milli Kurtuluş savaşına katkıda bulunmuşlar" dedi.

"İSTER HAYIR KULANSIN İSTER EVET KULLANSIN"

Tarihe, ülkeye ve bayrağa bağlı olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tarihimize, ülkemize, bayrağımıza bağlıyız. Birlikte, huzur içinde yaşamak istiyoruz. O nedenle Sivrihisarlılar'ın 16 Nisan'da sandığa gitmelerini istiyorum. Birinci arzum bu. Evet oyu kullanır, hayır oyu kullanır. İster evet kullansın ister hayır kullansın bütün vatandaşlarımın başımın üzerinde yeri var. Ben 'Niye böyle kullandın, niye böyle oy kullandın' diye onlar gibi hiçbir zaman suçlamam. Ama bayrağa, vatana, demokrasiye bağlılık isterim, birlikte yaşama irademizi ortaya koymak isterim. Ülkem neyi istiyorsa menfaati neredeyse orada olurum. İnanıyorum Sivrihisar da orada olacaktır. 16'sında sandığa gidecek milli kurtuluş savaşında nasıl dik onurlu durduysa aynı şekilde dik ve onurlu duracak ülkenin hayrına oyunu kullanacaktır. Hayır oyu hepimize hayırlı olsun."

