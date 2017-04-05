Kılıçdaroğlu: Anladık ki hükümet bu darbenin üstünü kapatmak istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'kontrollü darbe girişimi' iddiasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, darbe girişiminin iki kilit ismi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın komisyona davet edildiğini, ancak hükümet tarafından engellendiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "FETÖ iddianamesini yazan savcı görevden alındı, neden Bu iddianame neden Adalet Bakanlığı'na gider ve içi boşaltılır Siyasi iktidar benim haberim yoktur diyemez. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu da diyemez. Kim aldı bu savcıyı görevden Hurafeler iddianamesine dönüştürüldü. Darbe komisyonu kurulduktan ve bir süre çalıştıktan sonra biz anladık ki hükümet bu darbenin üstünü kapatmak istiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu kontrollü darbe girişimi açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bir daha darbe ile karşılaşmamak için ne yapılması gerektiğini 12 madde halinde açıkladım. Darbe komisyonu bizim arzu ettiğimiz şekilde görevini yapmadı ve yapmıyor. Ben 248 şehidin kanının hesabının sorulmasını istiyorum. Bir siyasal iktidar darbe komisyonunu çalıştırmazsa bizim arzu ettiğimiz kişileri davet ettirmezse biz ne yapacağız Hükümetin samimiyetini sorgulayacağız herhalde değil mi Özel kuvvetler komutanı Zeki Aksakallı’nın ifadesi, 'TSK’da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz 2016’da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır.' Ben bunu kime soracağım. Darbe komisyonunun en kilit iki ismi var ikisi davet ediliyor. Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı. Soracağız bu temel kural neden yerine getirilmedi. Bunu engelleyen hükümet bana hesap soruyor. Neden engelliyorsun, ben bunu sormayacak mıyım Ben bunu sormazsam, bu darbenin üstü örtülecek. Bir hükümet darbe girişiminin ortaya çıkmasını engellerse ne diyeceğim. Peki Aksakallı Paşa kim Aksakallı Paşa, Ömer Halisdemir’e darbeci Semih Paşa’yı öldürme emrini veren kişidir. Bütün vatandaşlarıma söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyun konuşun ve düşünün ben bunu araştırmayıp da ne yapacağım. FETÖ iddianamesini yazan savcı görevden alındı neden Bu iddianame neden Adalet Bakanlığı’na gider ve içi boşaltılır Siyasi iktidar benim haberim yoktur diyemez. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu' da diyemez. Kim aldı bu savcıyı görevden Hurafeler iddianamesine dönüştürüldü. Darbe komisyonu kurulduktan ve bir süre çalıştıktan sonra biz anladık ki hükümet bu darbenin üstünü kapatmak istiyor. Üst akıl kim İddianamede yok. Falan devletse devletin adını yaz. Hurafelerden iddianame mi olur Ben bu 248 şehidin hakkını nasıl arayacağım Hükümet neresinde bunun Biz hesap soruyoruz, bırakmışlar hesap vermeyi neden bu soruları soruyorsun diye hesap soruyorlar. Darbeden yararlanmak için değil zarar gören herkes için ben bu soruları soruyorum."

"BUNU BİLMİYORLAR MIYDI BİLİYORLARDI, TAMAMI TESPİT EDİLMİŞTİ"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,"Neden hükümet bu darbe girişini örtmek istiyor neden açığa çıkmasını istemiyorAsıl sorulması gereken soru o değil mi" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"

"Başarısızlığa mahkum edilen bir darbe girişimi. Öyle değil mi Siz en basit kuralı kriz anında asker sokağa çıkmasın diye talimat vermeniz gerekirken o askerleri sokağa salarsanız ne olur Hiçbir günahı olmadan linç edilen askerler vardı. Sarayda söyledim masanın etrafında hepimiz askerlik yaptık komutan emir verir asker gereğini yapar. Asker emri sorgulayamaz. Bu askerleri linç edenlerden hesap sorulmalı ve dava açılmalı dedim. Niçin dava açılmıyor 06.06.2016 darbeden önce. FETÖ terör örgütü iddianamesi. Bu iddianamede,"FETÖ/PDY" nin kuvvet komutanlıkları, jandarme ve emniyet teşkilatları içindeki mensuplarından oluşan ve 10 binleri bulan devletten ayrı hiyerarşiye bağlı silahlı bir yapılanmasının olduğu" darbeden önce söylüyor. "FETÖ’nün anayasal düzeni değiştirecek veya ortadan kaldıracak silahlı güce ulaştığı ve bir askeri darbe yapabilecek tek organize güç olduğu" darbeden önce söyleniyor. Aynı iddianamede, "FETÖ/PDY’nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu" Bunu hükümet bilmez mi Bu iddianameye dayanarak Anayasa Mahkemesi’nin iki üyesi şu anda hapiste. Bunu bilmiyorlar mıydı Biliyorlardı. Tamamı tespit edilmişti. Neden hükümet bu darbe girişini örtmek istiyor neden açığa çıkmasını istemiyorAsıl sorulması gereken soru o değil mi"

"DARBEYE KARŞI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR AMA DARBEYİ KAPATMAK İSTİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu,Darbe komisyonu raporunun 16 Nisan'dan sonra verilmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu,"Darbe komisyonu kuruldu raporu Cumhuriyet Halk Partili ve diğer partili milletvekillerine verilmiyor. 16 Nisan’dan sonra verilecek. Niye Hangi gerekçeyle Darbe raporunun 16 Nisan’la ne ilgisi var Dosyalarımızdan birisi darbe komisyonuna vereceğimiz dosyada bütün bu ayrıntılar ve daha fazlası o dosyada olacak. Mahkemelerle ilgili ayrı bir dosyamız var. Bu darbe komisyonuna vereceğimiz dosya. Darbe komisyonu başkanı bize raporu vermiyor. Raporu vermediği için biz de dosyamıza son şeklini veremiyoruz. Darbe komisyonu oturdu kendi aralarında anlaştılar. Raporun yazım aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup danışmanları da AKP, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP’nin de grup danışmanları birlikte yazacaklardı. Hepimiz darbeye karşıyız çünkü. Bundan vazgeçtiler. Bizim grup danışmanlarımızı dahil etmediler. Darbeye karşı olduğunu söylüyor ama darbeyi kapatmak istiyor" dedi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU,DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adil Öksüz'e yönelik açıklamaları şöyle:" Adil Öksüz’ün ismini ilk kim telaffuz etti. Bir televizyon programında ilk ben söyledim. Adil Öksüz’ün çok önemli bir isim olduğunu, dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Önce bana saldırdılar şimdi onlar da telaffuz etmeye başladılar. İki cep telefonunu kullanır GPS cihazı vardır. Herkesin telefonları alınır, Adil Öksüz’ün alınmaz. GPS cihazı ve telefonlarıyla birlikte serbest bırakılır. Neden ByLock listeleri neden açıklanmıyor ByLock listesi devlette, teröristler saklanmamalı. Bu darbenin üstü kapatılmaya çalışılıyor. Hükümete çağrım var, ByLock listeleri açıklansın."

"BİZİ DİNLEMİYORLAR, NEDEN HAYIR DEDİĞİMİZİ ÇOK İYİ BİLMİYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te "evet" çadırı ziyaretine ilişkin,"Otobüsle üniversite öğrencilerinin olduğu alandan geçerken bir "evet" çadırı vardı. Onlara selam verdim, onlar davet ettiler, çadıra gittim gençlerle tokalaştım. Bana sorular sordular. Güzel bir sohpet oldu. Onlara şunu dedim evet oyuda hayır oyuda kullanan herkesin başımın üstünde yeri vardır. Ama neden evet neden hayır dediğimizi çok iyi bilmeliyiz. O gençlerle herhangi bir ortamda bir arada olmayı, onların bana soru sormalarını isterdim. Çünkü şunu gördüm, bizi pek dinlemiyorlar, neden hayır dediğimizi çok iyi bilmiyorlar. Oysa neden hayır dediğimiz bilmelerini ben çok isterdim. Eveti savunan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç görmeyen ve sadece kendi tabanına mesaj veren kendi televizyon kanalları var. O kanallara çıkmak istedim. Kabul ettiremedik. Çıkardıkları bir Kararname ile özel televizyon kanallarının aykırı düşüncelere veya diğer partilere yer verme koşulunu kaldırdılar. Biz sınırlı sayıda televizyon kanallarına çıkabiliyoruz"ifadelerini kullandı.

DHA