Kılıçdaroğlu: Askeriye de bir partinin genel başkanına bağlı olacak (5)

'TÜRKİYE'Yİ SAYGIN BİR ÜLKE HALİNE GETİRECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde bir salonda kadınların katıldığı toplantıya katıldı. Toplantıya katılan kadınlar arasında 107 yaşındaki Gülten Fırıncı da yer aldı. Kılıçdaroğlu kadınlara seslenerek, 'Allah'ın kadınlara verdiği bir avantaj var. Sezgileri güçlü ve tehlikeyi önceden görüp biliyorlar. Bu kadar güzel sezgiye sahip olan anneler ve kadınlar 16 Nisan'da eminim gidecekler ve hayırlı bir iş yapacaklar oylarını kullanacaklar. Oylarınızı nasıl kullanacaksınız Hayır oyumuzu kullanacağız elbette ki. Çocuklarımız için, ülkemiz, geleceğimiz, birlikte yaşamak için, bayrağımız için sandığa gideceğiz. Bu referandumun hepimiz için önemi çok büyük. Demokrasi için, birlikte yaşamak için, çocuklarımıza iş aş için, Türkiye'nin geleceği için birlikte mücadele edeceğiz. Tercihlerimizi birlikte oylarımızı hayırlı olarak kullandığımız zaman Türkiye'yi dünyada saygın bir ülke haline getireceğiz' dedi.

Ülkede huzurun demokrasiden geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Sizler evimizin direğisiniz, sizler evlatların yetişmesini istersiniz. Anne yemez yedirir, giymez giydirir, çocuklarının en iyi okulda okumasını ister, iyi bir hayat sürdürmesini ister, işi aşı olmasını ister, her şeyi ister ve istediği her şeyde de anne haklıdır. Annenin en büyük arzusu çocuklarını en iyi yerde görmektir. Biz bunu demokrasi içinde göreceğiz. Benim çocuklarım da, sizin çocuklarınız da, akrabalarımızın çocukları da hiç tanımadığımız ailenin çocukları da huzur içinde yaşasın. Evimizde huzur, ülkemizde huzur, evimizde bereket, ülkemizde bereket olsun. Bunun yolu demokrasiden geçiyor. Bunun yolu birliktelikten geçiyor. Bunun yolu Türkiye'yi tek adama teslim etmemekten geçiyor' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu demokrasiya sahip çıkılmasını isteyerek, şöyle konuştu:

'Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşayıp birlikte gülmeliyiz. Yeri geldiğinde acılarımızı paylaşmalıyız. Bunun tek yolu var birlikte yaşama iradesini ortaya koymak. Benim gibi düşünmeyen insan da düşüncelerini özgürce dile getirebileceği bir Türkiye'yi arzuluyoruz. Anneler hep birlikte meclisin yetkilerinin alınmasına karşı çıkacağız. Çocuklarımıza sahip çıktığımız gibi onlara bayram eden meclisimize sahip çıkacağız. Demokrasiyi elimizden almak istediler vermedik. Meclisin yetkisini almak istediler, vermedik. Meclisin feshi yetkisini bir kişiye vermek istediler, vermedik diyeceğiz. Hep birlikte onurlu bir mücadele yapacağız. Hep birlikte demokrasiye sahip çıkacağız.'

DHA