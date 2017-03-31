Kılıçdaroğlu: Binali Bey 80 düğme olsa 8 saniyede hepsini ilikler (3)

'GENEL BAŞKAN OLARAK KONUŞMUYORUM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı'nda sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Isparta'nın cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar yetiştirmiş bir kent olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Isparta demokrasiyi özümsemiş bir kentimiz. Demokrasiden hiçbir zaman vazgeçmeyen kentimiz. 'Yeter söz milletindir' sözünü söyleyen kentimiz" dedi.

Salonda muhtar, sivil toplum örgütü yöneticisi, kadınlar, gençler, yaşlılar ve değişik siyasi partilere mensup kişilerin bulunduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben burada bu konuşmayı CHP Genel Başkanı olarak değil sizler gibi vatanını, ülkesini, bayrağını seven bir vatandaş olarak yapacağım" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözüm bu ülkede demokrasi isteyen bütün vatandaşlara. Çünkü 16 Nisan'da bir seçim yapmıyoruz, bir partiden yana oy kullanmıyoruz, bir kişiyi seçmiyoruz. 16 Nisan referandumu yeni doğan çocuğu da en yaşlımızı da ilgilendiriyor. Tek bayrağımız var o da Türk Bayrağı. Kendi ülkemizde demokrasiye savunacağız, kendi ülkemizde demokrasiden yana tavır alacağız. Tercihimiz Türkiye'yi ilgilendiriyor, tercihimiz herkesi ilgilendiriyor."

'FATURAYI SİZ ÖDEYECEKSİNİZ'

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Bana birisi çıkıp bunun niye yükseltildiğini açıklayabilir mi 187 trilyon lira fatura çıkacak. Faturayı siz ödeyeceksiniz. Bu anayasa değişikliğini egemenliğin değil üstünlerin hukuku için çıkarıyorlar. Kendi ikballeri için çıkarıyorlar. Sizin çocuklarınız Elbab'a gidecek, sizin çocuklarınız doğuda PKK ile mücadele edecek, şehit olacak, gazi olacak. Ankara'daki beylerin çocukları 18 yaşında milletvekili olacak ömür boyu askerlikten muaf olacak. 2 yıl vekillik yaparsa milletvekilliği haklarını kazanacak. Allah aşkına bunu vicdan, ahlak ve inancımız kabul eder mi Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, biz çocuklarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız diyorsak gidip hayır altına mührümüzü basacağız."

'KÖTÜ RÜYA GÖRÜP MECLİSİ FESHEDER'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta konuşmasını şöyle noktaladı:

"Yeni anayasaya göre başkan seçilecek kişi beyler 'Kusura bakmayın dün gece kötü bir rüya gördüm meclisi feshediyorum' diyebilir. Bu doğrudur diyorsanız buyurun evet oyu kullanın. Böyle bir rezalet olamaz. Milli iradeyi bir kişi yok edemez diyorsanız sandığa gidip hayır oyunun altına mührünüzü şerefle onurla basacaksınız. Yeter söz milletindir diyerek basacaksınız. 1924'de Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiyi şimdi 2017'de bir kişiye vereceğiz. Niye verelim"

DHA