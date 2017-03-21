Kılıçdaroğlu: Bu anayasa Avrupa Birliği ile uyumun hiçbir tarafında yok (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliği ve referanduma ilişkin, "Türkiye demokratik parlamenter sistemden otoriter sisteme doğru gidiyor. Bu anayasa Avrupa Birliği ile uyumun hiçbir tarafında yok. Bir kişiye yetki verilirse sonu felaket olur. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ne olduysa Türkiye o sürecin içine girer. Beni endişelendiren de bu. 'Evet' çıkarsa bana göre çıkmaz. İnşallah da çıkmaz. Ekonomi, beklentisini, yabancı sermayeyi unutun. Dünya ile ilişkileri unutun. Dipsiz bir kuyuya doğru gidiyoruz. Yani freni patlamış bir otobüse hep beraber binmiş olacağız. Milet, kendi kaderini kendisi çizecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da konuştu. Anayasa değişikliği ve referanduma ilişkin Kılıçdaroğlu, "Biz yatırım yaptık diyelim yabancı sermaye Türkiye'ye gelir mi Gelmez. Niye gelsin herkes kaçıyor. Onun da güvencesi yok. Hukukun olmadığı yede kim yatırım yapsın Taban fiyat bir kişinin takdirine bağlı. Arzu ettiği taban fiyatı verecek" diye konuştu.

"BU ANAYASA AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMUN HİÇBİR TARAFINDA YOK"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye demokratik parlamenter sistemden otoriter sisteme doğru gidiyor. Bu anayasa Avrupa Birliği ile uyumun hiçbir tarafında yok. Ne olacak En çok işadamları düşünsün dünya ile bağlantıları kopacak. Bu kadar açık" ifadelerini kullandı.

"KARADENİZLİ TÜCCARLAR 'AVRUPA İLE DE KAVGA EDERSEK BU FINDIĞI KİME SATACAĞIZ' DİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Karadenizli tüccarlar geliyor, 'Avrupa ile de kavga edersek bu fındığı kime satacağız' diyor. Haklılar kime satacaklar Devlet adamı az konuşur diline hakim olur. Diline hakim olamayan devleti iyi yönetemez. 'Rakka'ya gideceğiz' dediler ama gidemiyorlar. 'Mümbiç'e gideceğiz dediler' gidemediler. Bu Türkiye'nin itibarına gölge düşürür. Gideceğim deyip gitmiyorsa olmaz" açıklamasında bulundu.

"IRAK'TA, SURİYE'DE, LİBYA'DA NE OLDUYSA TÜRKİYE O SÜRECİN İÇİNE GİRER"

Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ya, '30-35 yılda FETÖ örgütü devleti ele geçirmek için çok çalıştı' diye. Çalışmaya o kadar gerek yok. Bir kişiyi ikna edeceksiniz. Türkiye bu kadar ucuz bir ülke mi Bunun siyasi partilerle bir ilgisi var mı Yok. Bir kişiye yetki verilirse sonu felaket olur. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ne olduysa Türkiye o sürecin içine girer. Beni endişelendiren de bu" dedi.

"İŞADAMI NASIL KONUŞSUN 50 TANE DENETİM ELEMANINI GÖNDERECEKLER"

Kılıçdaroğlu, "Memlekette anayasa değişiyor kimse korkudan konuşamıyor. Nasıl konuşsun İşadamı nasıl konuşsun 50 tane denetim elemanını gönderecekler. Bu demokrasi mi bir bayram havasında oturup konuşmamız lazım. Uygar dünyadan kopuyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinden biri haline geliyoruz hukuk ve devlet yönetimi açısından" ifadelerini kullandı.

"'EVET' ÇIKARSA EKONOMİ, BEKLENTİSİNİ, YABANCI SERMAYEYİ, DÜNYA İLE İLİŞKİLERİ UNUTUN"

Kılıçdaroğlu, "'Evet' çıkarsa bana göre çıkmaz. İnşallah da çıkmaz. Ekonomi, beklentisini, yabancı sermayeyi unutun. Dünya ile ilişkileri unutun. Dipsiz bir kuyuya doğru gidiyoruz. Yani freni patlamış bir otobüse hep beraber binmiş olacağız. Milet, kendi kaderini kendisi çizecek" dedi.

DHA