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Ankara Haberi: Kılıçdaroğlu: Çirkin saldırıyı kınıyor, sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Kılıçdaroğlu: Çirkin saldırıyı kınıyor, sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
12:4920 Şubat 2017
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Kılıçdaroğlu: Çirkin saldırıyı kınıyor, sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Kılıçdaroğlu: Çirkin saldırıyı kınıyor, sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasını kınayarak, "Müjdat Gezen Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

DHA

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