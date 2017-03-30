Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı makamı taraflı olursa ülke ikiye bölünür

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'deki programının ardından, partisinin Güngören İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından parti binasının etrafında toplanan kalabalığa seslendi.

Referandumda oy kullanmanın öneminde dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Hepinize görev düşüyor. Vatanımıza, bayrağımıza, demokrasimize karşı sorumluyuz. Hep beraber güzel ülkemizde birlikte yaşamak istiyoruz. Bana da görev düşüyor, her birimize tek tek görev düşüyor. Gideceksiniz, komşunuzu, yakınınızı, arkadaşınızı ikna edeceksiniz. 'Demokrasi istiyoruz' diyeceksiniz. 'İşsizliğin önlenmesini istiyoruz' diyeceksiniz" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI BİZİM ORTAK PAYDAMIZDIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini aksi takdirde düşünce ayrılıkları ve kavgalar olacağına değinerek, "Getirilen anayasa değişikliği sorun çözen bir anayasa değişikliği değil. Tam tersine sorun üreten bir anayasa değişikliği. Cumhurbaşkanlığı makamı bizim ortak paydamızdır. Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır. 80 milyonun Cumhurbaşkanı olmak zorundadır. Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız olmazsa, taraflı olursa ülke ikiye bölünür. Düşünce ayrılıkları, kavga olur. Biz isteriz ki Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız olsun. Başbakanlığın kaldırılmasını istemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin bir kısmının elinden alınıp, tek adama verilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından, başka bir programa katılmak üzere buradan ayrıldı.

DHA