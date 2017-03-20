Kılıçdaroğlu; 'Cumhuriyetimiz sokakta kurulmadı' (3)

DEVLETİN PARASIYLA ‘EVET’ PROPAGANDASI YAPIYORLAR

Kemal Kılıçdaroğlu, fabrika ve işçi ziyareti sonrasında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara seslendiği konuşmasında hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, “Devletin arabasını, uçaklarını kullanıyorlar. Devletin parasını kullanıyorlar. Devletin televizyonlarını kullanıyorlar. Devletin forsunu kullanıyorlar. Meydan meydan dünya kadar para harcayarak 'evet' propagandası yapıyorlar. Biz konuştuğumuz zaman belli televizyon kanalları bizi hiç görmüyor zaten. Bizi çağırın. Bize soru sorun. Üstelik gazetecileri biz değil siz seçin. En zor soruları sorsunlar. Ama korkudan çıkartmıyorlar. Çıkaramıyorlar. Ne yaparsa yapsınlar ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Ne söylerlerse söylesinler ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum ve 'hayır' çıkacağına inanıyorum. Hayırlı bir iş olacaktır Türkiye için” dedi.

Cumhurbaşkanının yemininde tarafsızlık olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Osmanlı'da millet kavramı var mıydı Yoktu. Cumhuriyetle beraber millet kavramı geldi. Ne diyoruz. Türk milleti diyoruz. Türk milletinin kaderini de milletin kendisi belirleyecek. Biz Anayasa Mahkemesine bunun için gitmedik. Millet varsa kendi kaderini belirleyecekse buyursun belirlesin. Ya demokrasi ya tek adam rejimi bu kadar basit. Demokrasiyi istiyorsanız 'hayır' diyeceksiniz. 'hayır demokrasiye gerek yok. Tek adam rejimi' diyorsanız. Gidip 'evet' oyu kullanacaksınız. Bunun için uzun uzun düşünmeye konuşmaya gerek yok. Başbakanlık ne için kalkıyor. Cumhuriyet kurulduğundan beri başbakanlık var. Çünkü Cumhurbaşkanı tarafsız. Devletin başındaki insanın tarafsız olması lazım” diye konuytu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

BİR KİŞİ KARAR VERİYOR

“Başbakan olamaz bir partinin genel başkanıdır. Ben de tarafsız olamam. Devlet bey de olamaz o da bir başka partinin genel başkanı. Bizim yeminimizde tarafsızlık yoktur. Milletvekillerinin yemininde de tarafsızlık yoktur. Ama Cumhurbaşkanının yemininde tarafsızlık vardır. 80 milyonu temsil edecek çünkü. Şimdi biz bütün yetkileri alıp bir kişiye veriyoruz. Hem başkan hem de partinin genel başkanı. Kaç bakan olacak Başkanın kaç yardımcısı olacak Şu an meclis karar veriyor. Yeni model de meclis devre dışı. Kim karar veriyor tek kişi.”

Hükümete ‘Televizyon programında tartışalım. Beni mahçup edin” çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor' diyorlar. Koro halinde söylüyorlar. Ben de onlara şu teklifi yapıyorum. Ben doğruları söylemiyorsam size televizyonda buyurun gelin tartışalım diyorum. Beni mahcup edin. Belki bu kadar propagandaya ihtiyaç kalmayacak. Diyeceksiniz ki, 'sen şöyle diyorsun. Anayasa'nın şu değişikliği öyle demiyor'. Diyim ki 'doğru ben bunu atlamışım'” diyerek şunları söyledi:

CESARET EDEMİYORLAR

“ Böyle bir şey demiyorlar. Gelmiyorlar. Oturup tartışmıyorlar. Amerika'da, Fransa'da, Japonya'da İngiltere'de hangi model var Seçimlerden ya da referandumdan önce liderler bir araya gelirler. Otururlar medeni insan gibi tartışırlar. Vatandaşda kahvesinde ya da evinde otururken seyreder. Kim doğruyu söylüyor. Kim doğruyu söylemiyor. Bizim vatandaşımızın aklı var. Hem cesaret edemiyorlar gelmeye, hem de bize diyorlar ki, 'doğruları söylemiyorsuz'. Hangisini yanlış söylüyoruz Hangi cümlemiz yanlış"

DHA