Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyetimiz sokakta kurulmadı (4)

TELEFERİKLE BOZTEPE'YE ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda muhtarlarla düzenlediği toplantının ardından, Yeni Mahalle’de şehit Cüneyt Akkuş’un babası Hasan Akkuş’a taziyede bulundu. Daha sonra CHP Ordu İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ardından teleferiğe binerek Boztepe’ye çıktı, buradan gece konaklayacağı otele dinlenmeye geçti. Kılıçdaroğlu, akşam şehrin önde gelen kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelecek. Yemek programı ise basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Geceyi Ordu’da geçirecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, sabah Samsun’a hareket edecek.

DHA