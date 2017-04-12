Kılıçdaroğlu: Esad'ın anayasası bizde getirilmek istenen anayasadan biraz daha iyi (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz gecesi kaçtı' iddialarına ilişkin şu yanıtı verdi: '15 Temmuz gecesi, 22.00 civarında uçağa bindim. 23.00 civarında İstanbul'da uçaktan indim. Ertesi gün dış politika stratejik belgesini hazırlayacaktım. Gazeteci arkadaşlara da görüşmemizin saatini bildirmiştik. Uçakta Hayati Yazıcı ile de yanyanaydık. Okan Bey darbe olduğunu söyleyince inanamadık. İlk tepkimiz 'Biz darbeye karşıyız' oldu. Aprondan VIP salonuna girdik. Duyunca hemen Ankara'ya dönmek istedim. Uçaklar kalkmıyor dediler. Sabiha Gökçen'den de uçak uçmuyor dediler.

SÜRECİN GİDİŞATINA GÖRE POZİSYON ALMADIM YARIM SANİYE KONUŞTUĞUMU İSPAT EDERLERSE SİYASETİ BIRAKIRIM

Havaalanında kalacak halimiz yok. Bir yere gideceğiz. Otellere de gidemiyoruz dediler. Bakırköy Belediye Başkanı da 'bize gidelim' dedi. Nereye kaçacağız Sayın Başbakan'ı aradım, ulaşamadım. Nedir olay diye. Metin hazırladık televizyonlara gönderdik. Gazetelerin, havuz medyasının internet sayfalarında da var. Benim kaçtığımı söylüyorlar. Nereye kaçtım ki ben Sürecin gidişatına göre pozisyon almadım. 1 dakika hatta 1 saniye, yarım saniye dahi konuştuğumu ispat etsinler siyaseti bırakırım. İspat edemezlerse onlara ne diyeceğiz

1 SANİYE BİLE HERHANGİ BİR FETÖ ÜYESİYLE 1 SANİYE GÖRÜŞTÜĞÜMÜ İSPAT ETSİNLER

Benim 12 dakika konuştuğumu söylüyorlar. 1 saniye bile herhangi bir FETÖ üyesiyle 1 saniye görüştüğümü ispat etsinler. İspat edemezlerse, ne söylemek lazım bunlara Yalancı desen hafif kalır. Tüm deliller elinizde. Benim telefonlarımı dinliyorsunuz. Ben biliyorum zaten. Günün 24 saati dinliyorsunuz. Benim mail adresimi de takip ediyorlar.

HODRİ MEYDAN YÜREĞİNİZ, CESARETİNİZ VARSA, 14-15 TEMMUZ VE BUGÜNÜ TARTIŞALIM

Hodri meydan yüreğiniz, cesaretiniz varsa, 14-15 Temmuz ve bugünü tartışalım. Namuslarına saygıları varsa yiğitçe, erkekçe gelip tartışırlar. Ben de onlar da tüm belgeleri getirsinler.

NEDEN DARBENİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEK İSTENİYOR NEDEN BYLOCK LİSTELERİ AÇIKLANMIYOR

Neden darbenin üstü örtülmek isteniyor Neden ByLock listeleri açıklanmıyor. Neden 'bu işin siyasi ayağı yoktur' diye açıklama yapılıyor. 248 şehidin hesabı sorulmuyor.'

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

DHA