Kılıçdaroğlu İstanbul'daki Kastamonulularla bir araya geldi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yaşayan Kastamonularla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu referandum süreci öncesi İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerle düzenlenen toplantılarda buluştu. Kılıçdaroğlu bu toplantılar kapsamında İstanbul'da yaşayan Kastamonu'lular ile Beşiktaş'ta bulunan Dedeman otelinde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının sona ermesinin ardından otelden ayrılan Kılıçdaroğlu'nun saat 21.00'de Ankara'ya gideceği öğrenildi.

DHA