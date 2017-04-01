Kılıçdaroğlu: Kahveye, pikniğe değil sandığa gidin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Referandum pazar günü olacak. 'Bugün pazar hava çok güzel kahvede taş oynayalım, konken oynayalım, pikniğe gideceğiz' Sakın bunları yapmayın. Çocuklarımız için sandığa gideceğiz"dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kağıthane’de konuştu. Kağıthane Meydanı’nda toplananlara seslenen Kılıçdaroğlu, referanduma değindi. Kılıçdaroğlu, “Ankara’daki beylerin 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak. Ayakkabı boyacısının çocuğu değil, memurun çocuğu değil, işçinin çocuğu değil. O çocuklar nereye gidecek El Bab’a terörle mücadeleye gidecek. Bunu kabul ediyor musunuz. Elini vicdanına koy ve sandığa öyle git" dedi.

‘sandığa gidilmesi’ çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Referandum pazar günü olacak. ‘Bugün Pazar hava çok güzel kahvede taş oynayalım, konken oynayalım’. Sakın bunu yapmayın. Efendim ‘pikniğe gideceğiz komşular hazır, hep beraber gidelim’. Sakın bunu yapmayın. Sandığa gideceğiz çocuklarımız için, evlatlarımız için" dedi.

DHA