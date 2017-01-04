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Ankara Haberi: Kılıçdaroğlu: Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız

Kılıçdaroğlu: Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız
11:124 Ocak 2017
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Kılıçdaroğlu: Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız
Kılıçdaroğlu: Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin anayasanın savunulmasını suç kabul ettiğini savunarak, "Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız" diye sordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor. Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir" dedi.

DHA

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