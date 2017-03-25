Kılıçdaroğlu: Oyumuzu kullanmalıyız, demokrasimize sahip çıkmalıyız

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kastamonu Araç Dernek Federasyonu'nun Geleneksel Dostluk ve Dayanışma Gecesi'ne katıldı.

Ataşehir'deki Silence İstanbul Otel'de düzenlenen gecede konuşan Kılıçdaroğlu, "Nisan ayında sandığa gideceğiz. Herkesin gidip oy kullanmasını isterim. Evet diyenin de, hayır diyenin de benim başımın üstünde yeri vardır. Hiçbir zaman vatandaşlarım arasında ayırım yapmadım. Demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak kadar güzel birşey yoktur. Kırmadan dökmeden, düşünerek, tartışarak, konuşarak sandığa gitmeliyiz. Oyumuzu kullanmalıyız demokrasimize sahip çıkmalıyız. Elbetteki hayırlı bir iş yapmalıyız, güzel bir iş yapmalıyız" diye konuştu.

DHA