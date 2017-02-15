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İstanbul Haberi: Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul 2. Bölge il başkanları toplantısına katıldı

Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul 2. Bölge il başkanları toplantısına katıldı
20:5615 Şubat 2017
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Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul 2. Bölge il başkanları toplantısına katıldı
Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul 2. Bölge il başkanları toplantısına katıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul 2. bölge genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. CHP lideri bugünü İstanbul'da geçirdi. Referandum süreci öncesi bazı sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile görüşen Kılıçdaroğlu, son olarak partisinin İstanbul 2. bölge il başkanları toplantısına katıldı. Tim Maslak Show Center'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'ya hareket etmek üzere buradan ayrıldı.

DHA

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