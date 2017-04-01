Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesi'nin yeni hizmet binasını açtı

Özgür ALTUNCU İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesi'nin yeni hizmet binası açılış törenine katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, " 16 Nisan'da oy kullanacağız. Ne için Demokrasi için. Ne için bayrağımız için Ne için Çocuklarımız için. Birlikte gideceğiz aksatmadan. Oyumuzu hayırlı bir şekilde kullanacağız. Demokrasiye sahip çıkmak için. Söz mü Sandığa giderken yalnız gitmeyeceğiz. Komşumuzu alacağız, amcamızı alacağız, yeğenimizi alacağız. Diyeceğiz ki, bayram havası içinde sandığa gideceğiz; TBMM'nin onurunu korumak için gideceğiz. 'Gel gidelim, demokrasiye sahip çıkmak için gidelim. Gel gidelim, '80 milyonun iradesini tarihe yazmak için gidelim'. 'Tek adamının sözü değil, 80 milyonun sözü geçsin, onun için gidelim' deyin" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra açılış kurdelesini kesti.

DHA