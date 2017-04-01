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İzmir Haberi: Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesi'nin yeni hizmet binasını açtı

Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesi'nin yeni hizmet binasını açtı
18:231 Nisan 2017
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Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesi'nin yeni hizmet binasını açtı
Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesi'nin yeni hizmet binasını açtı

SARIYER'e olan sevgisini her fırsatta dile getiren Ferhat Göçer, Sarıyerlileri yine yalnız bırakmadı. Sarıyer Belediyesi yeni hizmet binası açılışında konser veren ünlü şarkıcı, binlerce kişiyi coşturdu.

İstanbulluların, özellikle de Sarıyer halkının uzun zamandır merakla beklediği dev belediye hizmet binası bugün yapılan törenle kapılarını açtı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen davette ünlü sanatçı Ferhat Göçer de birbirinden güzel şarkılar seslendirerek dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Son dönemde yeniden popüler olan İzmir Marşı ve Gençlik Marşı'nı da seslendiren ünlü şarkıcıya tüm vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Tören sonunda Sarıyer Belediye Başkanı ile birlikte güvercin uçuran Göçer, verdiği halk konseri ile ilçeye olan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu.


DHA

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