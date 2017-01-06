Kılıçdaroğlu, şehit ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi

ANKARA,(DHA)CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit polis memuru Muammer Nacakoğlu, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek ve şehit Astsubay Hüsnü Bilgiç'in babasını arayarak başsağlığı diledi.

CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında yaralanan ve önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat eden şehit polis memuru Muammer Nacakoğlu'nun babası Mehmet Nacakoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in babası Mustafa Şimşek ile Astsubay Hüsnü Bilgiç'in babası Fethi Bilgiç ve dün İzmir'de gerçekleşen terör saldırısında şehit düşen Adliye Görevlisi Musa Can'ın kardeşi Cemalettin Can'ı telefonla arayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

DHA