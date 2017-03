Kılıçdaroğlu ,SMA hastaları ve yakınları ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaya Ramada Otel'de SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları ve yakınlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını dinledi. Bir hasta yakını SMA hastalığı ile ilgili ortak bir açıklama okudu. Bir başka hasta yakını ise, Kılıçdaroğlu'na hastalıkla ilgili sorunlarını içeren bir dosyayı verdi.

“İLAÇ PAHALI DEĞİL ASLINDA ÇÜNKÜ İNSANIN HAYATI HER ŞEYDEN DEĞERLİDİR"

Ardından bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, SMA hastalarının ilaç sorunu yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

“Anneler mutlu bir dünyada çocuklarıyla beraber yaşamak isterler. Ama bu olayın gecikmesi, bir arkadaşımız ifade etti, 'ilaç verilemediği için kısa bir sürede 15 çocuk hayatını kaybetti' peki bunun sorumlusu kim o zaman İlaç pahalı değil aslında çünkü insanın hayatı her şeyden değerlidir. Hele hele bir çocuğun hayatı her şeyden değerlidir. Her şeyden değerli olan bir çocuk için 'ilaç pahalı, ilaç ucuz' düşüncesini kesinlikle kafamızdan atmalıyız, böyle bir düşünce kesinlikle olmamalı. Çocuklarımıza ne gerekiyorsa hepsini vermeliyiz" dedi.

“TÜRKİYE ÇOCUKLARINI ÖLÜME TERK EDECEK BİR ÜLKE OLMAMALIDIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine bir dosya verildiğini ifade ederek, SMA hastalarına şu sözü verdi:

“Bizim hekim olan milletvekili arkadaşlarımız da burada. Onlar takip ediyorlar, biz de takip edeceğiz. Gerekirse doğrudan doğruya konuşacağız, bu sorunu bir an önce çözmeye çalışacağız. Çünkü çocukların beklemeye de tahammülleri yok. Hani nezle değil, başka bir şey değil. Anladığım kadarıyla bazı tiplerde hızla ilerleyen bir hastalık. Bu ilacın süratle bu çocuklara verilmesi lazım. Yeri geldiğinde bütün siyasetçiler olarak deriz ki 'Türkiye büyük ülkedir, güçlü ülkedir' ama Türkiye çocuklarını ölüme terk edecek bir ülke olmamalıdır. En büyük arzumuz budur. Hep birlikte sorumluluk alarak ne yapılması gerekiyorsa yaparak çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlamalıyız. Bunun mücadelesini verelim. Size ben bunun sözünü veriyorum, emin olun bu konuda çalışacağım."

“HEP BERABER BİR İLACIN BULUNMASINA SEVİNELİM"

Kılıçdaroğlu, “Çok sayıda SMA hastasının bulunduğunu ama hastalığın ilacının umudu beslediğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Yeni ilaçlar her zaman pahalıdır. Ben bunu da çok iyi biliyorum. Çünkü bir ilacın bulunması için milyarlarca dolar harcanıyor. Bazen beklenen sonuç çıkmıyor, bazen beklenen sonuç yakalanıyor. Burada sevindiren olay başarılı bir sonucun elde edilmiş olmasıdır. Bu ilacın kullanılmasına resmi makamlar tarafından izin verilmiş olmasıdır. En güzeli budur. Dolayısıyla artık bunun pahalısı ucuzu değil, hep beraber bir ilacın bulunmasına sevinelim, ocuklarımız tedavi olsun. Onlar annelerinin gözetiminde okula gitsinler, parka gitsinler, anneler de gülsünler, çocuklarda gülsünler. En büyük arzum bu takipçisi olacağız." Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından programa katılan hasta ve hasta yakınlarıyla çektirdi.



DHA