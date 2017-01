Kılıçdaroğlu: Türkiye teröre teslim edildi (2)

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNE İHANETTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği konusuna da değinerek, "Bu darbe girişiminden yararlanarak 20 Temmuz'da olanüstü hal ilan ettiler. Şimdi olağanüstünden yararlanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasını değiştirmek istiyorlar. Rejimi değiştirmek istiyorlar, cumhuriyetten dikta rejimine geçmek istiyorlar. Çok partili hayatı sınırlamak istiyorlar, bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. Yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi bir kişinin eline vermek istiyorlar. Ve diyorlar ki, ey CHP sen neden bu çalışmaya katılmadın. Sen buna neden destek vermedin Açık ve net söylüyorum. Bu proje, bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Bu anayasa değişikliği büyük Kurtuluş Savaşı ruhuna ihanettir. Bu anayasa değişikliği, 140 yıllık parlamento geleneğimize ihanettir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ihanet içinde olmayan tek partidir. Siz rejim değişikliği yapıyorsunuz dediğim zaman itiraz ettiler. Sonra itiraf ettiler, evet biz bir rejim değişikliği yapıyoruz, vesayetten kurtarıyoruz. Bir vesayetten kurtarıyorsun, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ağır bir vesayetin içine sokuyorsun. Hepimiz bunun farkında olmalıyız, hepimiz gereğini yapmalıyız" dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İZLEYİN"

Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan Pazartesi gününden itibaren parlamento ve televizyonların izlemelerini isteyerek, "Pazartesi gününden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi korumak için, demokrasiyi korumak, insan haklarını, kadın, erkek eşitliğini sağlamak için, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini savunmak için verdiğimiz mücadeleye tanık olacaksınız. O mücadeleyi yapacağız. Sizin için, ülkemiz için, hayatımız için, çocuklarımız için. Ve bu ülkeyi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için yapacağız. Diyorlar ki, propaganda yapıyorlar. Başkanlık gelirse her şey düzelir. İki yıl fiili başkanlık var. İki yılda ne düzeldi Terör mü azaldı Hayır. Türk lirası değer mi kazandı Hayır. Ekonomi güllük gülüstanlık mı Hayır. İşsisizlik mi azaldı Hayır. Şunu unutmayın her darbe sonrası, darbeciler hukuk değişikliği yaparak yani anayasayı değiştirerek kendi geleceklerini güvence altına alırlar" dedi.

EL KALDIRIP İNDİRMEYLE REJİM DEĞİŞMEZ

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin tek kişiye verdiği yetkileri anlatarak, bu duruma tepki gösterdi ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kişinin iki dudağı arasında mı kuruldu. Bu devlet kurulurken şehitler, gaziler yok muydu Analar, babalar yok muydu Hep beraber Türkiye cumhuriyeti kuruldu. Şimdi bir kişi kalkacak, rejimi değiştirecek. El kaldırıp indirmeyle rejim değişmez. Bizim sınırlarımız el kaldırıp indirmeyle olmadı. Ulusal, milli sınırlarımız acıyla, kanla, gözyaşıyla, şehitlerle kuruldu. Dolayısıyla biz kendi tarihimizi biliyoruz, tarihimize asla ihanet etmeyeceğiz. Tarihe ihanet edenlerin karşısına da dimdik aslanlar gibi dikileceğiz. Bu anayasa değişikliği sorunu tek başına CHP'nin sorunu değil, hepimizin sorunu. O nedenle hep beraber mücadele edeceğiz" diye konuştu.

KADINLARA SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, salonda kadınlarında bulunduğunu belirterek, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bir şeyi sakın unutmayın 1934 yılında Yunanistan'dan, İsviçre'den, Japonya'dan çok daha önce size seçme ve seçilme hakkı verdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları verdi. Çocuklarınız nasıl sevdiğini biliyorum. Çocuk sevgisinin vatana yansıdığını biliyoruz. Çocuklarınız bunun için okula gidiyorsa, çocuklarınız huzur içinde akşam eve geliyorsa, karnını doyurabiliyorsa, huzur içinde sokağa çıkıp oynayabiliyorsa, anneler, babalar çocuklarını nasıl olsa bir şey olmaz, Türkiye güvenli bir ülkedir, her istediği yere çocuğum rahatlıkla gidebilir diyebiliyorsanız, demek istiyorsanız bu karanlık tabloyu beraber değiştirmek zorundayız. Sizin gücünüze inanıyorum, hep birlikte ülkemize sahip çıkacağız. Bayrağımıza sahip çıkacağız, çocuklarımıza sahip çıkacağız, demokrasimize sahip çıkacağız, parlamentomuza sahip çıkacağız. Bakın bu meclis, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli kurtuluş savaşını yöneten meclistir. O nedenle Gazi Meclis'tir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yönetin bir meclis, kendi yetkilerini başka bir başka otoriteye vermez, vermemelidir. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa, onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tarihine ihanet ediyorlar. Nokta. Bu meclis Atatürk'e bile Başkomutanlık yetkisini belli sürelerle vermiştir. Yine mücadelemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapacağız. Televizyonları Pazartesi'den itibaren izleyin. Televizyonlar ne kadar veriyorsa izleyin, mücadelemizi göreceksiniz. Demokrasiyi korumak için, demokratik parlamenter sistemi korumak için, güçler ayrılığı ilkesini korumak için, bağımsız yargıyı, özgür medyayı, özgür üniversiteleri korumak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bir bedel ödenecekse o bedeli önce parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ödeyecektir. Herkes bunu böyle bilsin."

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geceyi kentte geçiren Kılıçdaroğlu, için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Konakladığı otele girenler, üzerleri ve çantaları tek tek aramadan geçirildi. Öğle saatlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun geçiş güzergahlarına polisler konuşlandırılırken, binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştiği görüldü. Kılıçdaroğlu'nu özel harekat polisleri de ziyaretleri sırasında yakın korumaya aldı.

DHA