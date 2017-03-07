Kılıçdaroğlu'ndan Çetin Emeç mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mart 1990 tarihinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'in 27. ölüm yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında; Emeç'in gerçeklerin peşinde koşan, onurlu bir gazeteci olduğunu vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Her zaman gerçeklerin peşinde koşan onurlu bir gazeteciydi. Çetin Emeç'i haince katledilişinin 27. yılında saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

DHA